Skaanes tente håp om borteseier, men Start raknet igjen

Start var nær årets første borteseier og ledet 2–1 med et kvarter igjen. Så scoret Kristiansund to og sendte Start under nedrykkstreken.

KRISTIANSUND- START: Start snudde fra 0–1 til 2–1 etter to Kasper Skaanes-scoringer i andreomgang i Kristiansund, men raknet igjen og tapte 2–3.

– Dette er ekstremt skuffende, jeg har nesten ikke ord.