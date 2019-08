Kunne fått drømmesjansen i Eliteserien. Nå må han bli i OBOS-ligaen istedenfor

MOLDE: I vinter ble tidligere Molde-junior Erlend Hustad klar for Brann. 22-åringen hadde da levert jevnlig for Notodden i OBOS-ligaen over tid, og fikk drømmeovergangen til bergensklubben. 1. juli var han på plass i klubben, men køa fram til eliteserielaget var lang. Foran seg i køa hadde han både Veton Berisha, Daouda Bamba og Azar Karadas. Derfor fant både klubben og Hustad selv ut at et utlån til bydelsklubben Nest-Sotra var et riktig valg.

Der har Hustad levert hittil, og putta to mål på de fire opptreden han har hatt for klubben. Denne uka skjedde derimot det som kunne åpnet opp for Erlend Hustads eliteseriedrøm.