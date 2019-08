BELFAST: Etter at den russiske oligarken i 2018 ikke fikk fornyet visumet sitt i Storbritannia flyttet han til Israel. Derfor har Chelsea-eieren heller ikke vært å se på Stamford Bridge det siste året, men han skal fortsatt være dedikert til klubben han kjøpte opp i 2003.

Det viste han blant annet da han overrasket Chelsea Women og de tre norske spillerne Maren Mjelde, Maria Thorisdottir og Guro Reiten ved å besøke dem under en sightseeingtur i Jerusalem.

– Han kom midt i den. Det var ikke et så veldig langt møte egentlig. Han var på kampen vår dagen etterpå også. Det er veldig kult at han kom og møtte oss, sier landslagskaptein Mjelde.

– Fikk dere noen beskjed om hva forventningene var til sesongen?

– Han sa ikke så mye, sier Thorisdottir

– Han var en stille mann, komplementerer Reiten før Thorisdottir forteller at han i hvert fall smilte.

Nytt stor suksess

Chelsea har nytt stor suksess etter at 54-åringen for 16 år siden bestemte seg for å begynne å pøse penger inn i London-klubben. I 2005 tok klubben sin første tittel i den øverste engelske divisjonen på femti år. Siden har trofeene rent inn på Stamford Bridge.

Klubben er også en av dem som tidlig så verdien i å satse tungt på kvinnesiden. Allerede året etter at Abramovitsj tok over, var kvinnelaget under den samme paraplyen som herrelaget. To år på rad har laget nådd semifinalen i Champions League.

Men selv om Chelsea-supporterne kan takke russeren for mye av sin suksess, er han langt fra ukontroversiell.

Abramovitsj er flere ganger beskyldt for svindel og skal ha hatt tette bånd til både Boris Jeltsin og Vladimir Putin på sin vei til rikdom.

Utsolgt Stamford Bridge i seriepremieren

Med inndratt visum blir Chelsea-eieren ikke å se på et utsolgt Stamford Bridge når Chelsea Women seriepremier med London-derby mot Tottenham neste helg.

Etter Englands VM-suksess har interessen for kvinnefotball skutt til værs på balløya. Kun fire dager tok det før de drøyt 41.000 billettene var revet bort.

– Det er sykt kult å begynne sesongen på den måten. Det er noe vi har sett frem til siden vi fant ut av det. For hele ligaen sin del så tror jeg at VM har vært veldig positivt, sier Mjelde.

I 2021 skal det spilles europamesterskap i England. De tre Chelsea-proffene er alle enige om at de tror interessen rundt Women Super League bare vil fortsette å øke frem til da.

– Vi har ikke merket det så mye nå i pre-season, men jeg tror vi merker det når sesongen starter. Det kommer nok til å bli mer trykk nå enn før, sier Thorisdottir.

Når Norge fredag kveld starter sin EM-kvalifisering mot Nord-Irland i Belfast blir Chelsea-trioen etter alt å dømme viktige aktører.

– Nord-Irland er vi bedre enn og det er et lag som vi skal slå. Ingenting annet er godt nok, mener Reiten.

Kampen ser du på NRK3 fra klokken 20.45.