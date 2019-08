Haaland fortsetter å bøtte inn mål

I 5-1-seieren borte mot Tirol satte nordmannen Salzburgs tredje mål for dagen. Ifølge klubbens nettsted ble skuddet målt til en hastighet på 104 kilometer i timen.

Haaland står nå med åtte scoringer i løpet av fem kamper på rad i den østerrikske serien. Salzburg topper tabellen og er uten poengtap etter seks runder.

Majeed Ashimeru, André Ramalho, Hwang Hee-chan og Dominik Szoboszlai scoret de øvrige Salzburg-målene. Haaland ble byttet ut i det 69. minutt, da det sto 4-1.

19-åringen har storspilt den siste tiden og ble tirsdag belønnet med plass i Norges tropp til EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Sverige. Uttaket kom 18 år etter at Erlings far Alf-Inge Håland sist spilte for landslaget.

Torsdag ble det klart at Haaland og Salzburg møter Liverpool, Napoli og Sander Berges Genk i mesterligaens gruppespill.

Rosenborgs europaligamotstander LASK måtte tåle sitt første tap i østerriksk eliteserie med 0-1 mot Wolfsberg hjemme i Linz. Michael Liendl ble matchvinner ti minutter før slutt og sørget for at Salzburg nå har fem poengs luke på tabelltopp. LASK er nummer to, Wolfsberg nummer tre.