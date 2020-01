AaFK tester ny midtstopper - tre spillere kan være på veg bort

Sportssjef Bjørn Erik Melland bekreftet i formiddag til Sunnmørsposten at Kristoffer Hay var på besøk hos en annen klubb. Nå melder Aftenbladet at det er 2.-divisjonsklubben Bryne, der han skal på medisinsk test og skriver under i løpet av dagen.

Det er trolig derfor midtstopperen Christer Reppesgård Hansen mandag dukket opp på prøvespill i AaFK. Ifølge Melland skal han trene med laget ut denne uka. Hansen har spilt under Lars Bohinen i Sandefjord, som han spilte for fram til august i fjor. Da gikk vegen videre til Sandnes Ulf, der det ble seks kamper fra start. Kontrakten hans gikk ut etter sesongen.