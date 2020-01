Under lørdagens Idrettsgalla delte Norges Fotballforbund (NFF) ut Gullballen, prisen som kårer Norges beste fotballspiller.

Caroline Graham Hansen vant kvinnenes pris, mens Martin Ødegaard stakk av med prisen på herresiden.

De tre andre nominerte til kvinnenes Gullball var Ada Hegerberg (Lyon), Maren Mjelde (Chelsea) og Guro Reiten (LSK Kvinner/Chelsea). Det at Graham Hansen vant prisen foran Ada Hegerberg vakte sterke reaksjoner, blant annet på Twitter.

Hegerberg hadde nemlig et stort 2019. Hun var en av Lyons beste spillere, og laget vant serie, cup og Champions League. Spissen scoret ni mål i turneringen, der tre av dem kom i Champions League-finalen, som hun nesten avgjorde på egen hånd.

Hva skjedde med Ada Hegerberg? #idrettsgallaen er jo faktisk en parodi. https://t.co/rQq7bXaW4U — LarsKristianEriksen (@lkeriksen23) January 4, 2020

Ada Hegerberg snytt for den norske gullballen igjen 🤪 — André Noruega (@AndreOstgaard) January 4, 2020

En enstemmig jury vurderte at Caroline Graham Hansen - totalt sett - har vært den beste norske spilleren i 2019. Beslutningen er basert på en totalvurdering av hennes prestasjoner på landslaget og i klubb. — Lise Klaveness (@Lisekla) January 5, 2020

– Hegerberg er Norges beste spiller

En av dem som mener NFFs jury gjorde en feil avgjørelse, er Jørgen Tjærnås.

– Ada Hegerberg er uten tvil Norges beste spiller, så Gullballen burde gå til henne, sier fotballeksperten i Sporthjørnet og NordicBet.

Ifølge NFFs juryleder Lise Klaveness, ble Graham Hansens prestasjon for Norge i VM sterkt vektlagt i kåringen. Hegerberg trakk seg som kjent på landslaget etter EM i 2017, etter en konflikt med NFF.

Tjærnås reagerer på NFFs vektlegging.

– Graham Hansen var god i VM, men ikke så god som Hegerberg var i Champions League. Hun scoret hat trick i Champions League-finalen og var den beste spilleren på verdens beste lag. Dette gjør jo at Hegerberg nærmest ikke har mulighet til å vinne prisen annethvert år, sier Tjærnås.

Dette er første gang Graham Hansen vinner Gullballen. Hegerberg har vunnet prisen tre ganger tidligere. I 2015 og 2016 mens hun var aktiv på landslaget, og i fjor, da det ikke ble spilt et mesterskap.

Fakta: Juryen Gullballen 2019 Lise Klaveness, NFF (juryleder) Nils Johan Semb, NFF Øyvind Alsaker, TV 2 Kenneth Fredheim, Discovery Knut Espen Svegarden, VG Carina Olset, NRK

Mener NFF gikk glipp av en stor mulighet

Søndag skrev Leif Welhaven i VG en kommentar der han stiller spørsmålet om utøvere som ikke velger den tradisjonelle veien i idrettsnorge blir dumpet i kåringer som Idrettsgallaen.

Welhaven nevner også Hegerberg, og spør om konflikten med NFF er en holdbar grunn til å vrake henne, hvis de dømmet henne best sportslig.

– Mener du Hegerberg blir et offer i disse kåringene ettersom hun har tatt et annerledes veivalg i karrieren?

– Hegerberg har jo vunnet prisen tidligere, men jeg synes det er god grunn til å stille spørsmålet. Prisen deles jo ut av blant annet Elitedirektøren (Lise Klaveness) i NFF, så det er grunn til å undres angående konflikten mellom Hegerberg og NFF. Jeg tenker at dette kunne vært en klok anledning til å vise at veivalg ikke har noe å si, og at man kan hedre utøvere som fortsatt har konflikter, svarer Welhaven, som understreker at han ikke har dekning til å vite det med sikkerhet.

Selv mener Welhaven det er vanskelig å komme utenom Ada Hegerberg i en slik kåring.

– Graham Hansen har hatt et veldig godt år, så det at hun får prisen er ikke til forkleining. Men Hegerberg leverte i den aller viktigste kampen, så det spørs om det er mulig å velge vekk Ada. Landslaget vektlegges kraftig, og jeg hadde trodd at Hegerbergs dominans i Champions League og tre mål i finalen ville trumfe dette, sier han.

Klaveness: – Caroline fortjener prisen

Elitedirektør i NFF, Lise Klaveness, fungerte som juryleder i Gullballen-kåringen. Hun er klokkeklar på at Graham Hansen fortjente prisen.

– Det var jo en enstemmig jury som kom fremst til denne konklusjonen, uten noen store diskusjoner. Caroline vant serie og cup i Tyskland, leverte et godt VM og har scoret ti mål på fire EM-kvalikkamper i høst, sier Klaveness.

Klaveness forteller at hun forventet at det skulle bli reaksjoner da Hegerberg ikke vant prisen.

– Ada gjorde et knallsterkt år for Lyon og var en sterk kandidat til å vinne prisen. Hvis folk mener det ligger politiske årsaker bak kåringen, er det feil. Jeg kan garantere at det kun var sportslige årsaker til at hun ikke vant prisen, sier hun.

Klaveness forteller bekrefter at landslagsspill et svært viktig kriterium for at Graham Hansen vant prisen.

– Prisen går til den med best sportslige prestasjoner gjennom året, etter spill på klubb og landslag. Ada har levert ti av ti på klubblag, men har ikke hatt en plattform på landslaget. Så hun scorer null der. VM er det største man kan delta i og Champions League er det nest største. Caroline kom nokså langt i Champions League og gjorde et godt VM, forklarer hun.

Men på tross av at VM og EM spiller en stor rolle i kåringen, utelukker ikke Klaveness at Hegerberg ikke kan vinne prisen uten landslagsspill.

– Hvis Norge går langt i et mesterskap der en spiller utmerker seg, vil denne spilleren stille sterkt. Men Ada kan fortsatt vinne prisen, selv om hun ikke spiller for Norge. Men så er det et mål for oss at Ada etter hvert kommer tilbake på landslaget og representerer Norge i fremtidige mesterskap, sier Klaveness.