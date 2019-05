I en sjansefattig førsteomgang var AaFK effektive og scoret to ganger. Først ved Papa Habib Gueye og så ved Oddbjørn Lie. Lie plukket opp en retur i feltet etter en dødball og banket ballen i mål via tverrliggeren, og avgjorde i realiteten kampen for AaFK før pause.

Som nybakt far burde du vel feiret som Bebeto med vuggebevegelser eller lagt ballen under drakten?