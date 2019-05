AaFK knuste Tromsdalen på fotballens nasjonaldag

Etter en litt forsiktig start på kampen, så gikk det ikke mer enn ni minutter før publikum fikk noe å juble for på Color Line stadion. Sondre Brunstad Fet tok med seg ballen inn fra venstrekanten og inn i 16 meteren, la igjen ballen til Pape Habib Gueye, som satte den i mål med utsiden av foten til 1–0.

Hjemmelaget kunne økt ledelsen et kvarter ut i kampen da Jørgen Hatlehol slo et godt innlegg til Gueye, men headingen fra senegaleseren gikk i tverrliggeren. To minutter senere fikk Tromsdalen sin første sjanse, men fra ti meter stoppet Andreas Lie forsøket med ei god enhåndsredning.