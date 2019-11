Keeperlegenden rister på hodet av Hareides avgang

Hareide har levert solide resultater i sin nåværende jobb. I fjor ledet han Danmark til åttedelsfinalene under VM-sluttspillet i Russland, og det danske landslaget har ikke tapt en kamp på mer enn tre år.

Sjansene for at nordmannens mannskap blir å se under neste års EM-sluttspill er også gode. Foran de to siste kampene i kvalifiseringen tyder mye på at ett poeng er nok i bortekampen mot Irland, forutsatt at miniputten Gibraltar slås i forkant.

Den sportslige suksessen får legendariske Peter Schmeichel til å riste på hodet over Det danske fotballforbundets beslutning om å avslutte samarbeidet med Hareide og hans assistent Jon Dahl Tomasson.

– Vi spilte fantastisk i Russland, og Åge og Jon kan mobilisere en atmosfære og effektivitet som gjør at vi kommer til EM. Kan du forestille deg at Danmark blir europamester og treneren sparkes – for sånn kan man vel si at det er? sier den tidligere Manchester United-stjernen i et stort intervju med storavisen Politiken.

Intervjuet er gjengitt av blant andre nyhetsbyrået Ritzau.

Burde forlenget

Beslutningen om at Hareide er ferdig som dansk landslagssjef er for lengst tatt. Nordmannen erstattes av Kasper Hjulmand etter neste års EM-sluttspill.

Peter Schmeichel legger ikke det minste skjul på at han helst ville sett at Hareide fikk forlenget sin avtale.

– Neste år blir landslaget kastet ut i noe vi ikke vet hva er, sier han – og fortsetter:

– Overordnet har jeg vanskelig med å forstå at man ønsker seg noe nytt, slik det er blitt sagt. Resultatene er det viktigste i fotball, og de er gode.

Schmeichel er tydelig på at Hareides arvtaker er et ubeskrevet blad i landslagssammenheng.

– Hvilken retning er det vi skal i etter Åge? Jeg vet ikke. Og Hjulmand er overhodet ikke internasjonalt erfaren, sier keeperlegenden.

Press

Kasper Hjulmand har tidligere trent FC Nordsjælland, Lyngby og tyske Mainz. I 2012 ledet han Nordsjælland til et historisk seriemesterskap.

Schmeichel mener 47-åringen tar over landslagssjefjobben med et blytungt press på sine skuldrer.

– Hjulmand må vinne, vinne, og hvis du har begrenset med erfaring fra internasjonal fotball og en fast fotballfilosofi, kan det bli vanskelig å kombinere det med å produsere gode resultater, sier han.

Deretter kommer han med en ny klar støtteerklæring til Åge Hareide.

– Jeg synes ikke det er grunn til å endre på noe som ikke har gått i stykker, sier keeperlegenden som selv ble europamester med Danmark i 1992.