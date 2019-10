Nå får midtbaneduoen, som har slitt med spilletiden i år, høyest trolig muligheten til å vise hva de er gode for i oppgjøret mot Nest-Sotra. Nenass kom sent i gang på grunn av en ankelskade som satt han ut hele oppkjøringen.

– Jeg har ikke fått så mange sjanser til å spille i år. Etter skaden var det vanskelig for meg å spille meg inn på laget. Jeg forstår at vi har et sterkt lag, så denne sesongen har vært vanskelig for meg, sier Nenass til Sunnmørsposten.