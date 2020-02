TIL – SOGNDAL 0–2

Brage Berg Pedersen (20) er et stort talent, men det blir stadig mer og mer klart at Gutan er nødt til å få på plass en mann som kan score mål for TIL. Mot Sogndal skapte Gutan lite. Det ble stort sett trilling i laget, masse farlige sjanser og mål imot og få i motsatt ende. Nok et 2–0-tap mot divisjonskollega bør gi grunn til bekymring, selv om det «kun er treningskamper». Guttene fra saftbygda var nærmere 3–0 enn TIL var scoring.