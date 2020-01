Portugiseren som har sin arbeidsplass i Sporting Lisboa har vært linket til Manchester United over tid.

Nå melder flere troverdige medier at overgangen skal være i sluttfasen.

Nærmest samtidig meldte BBC, Manchester Evening News og VG om at kilder skal ha fortalt at Bruno Fernandes nærmer seg en overgang til Old Trafford med stormskritt.

Rafael Marchante /Reuters

Kan koste 800 millioner

Ifølge VG skal Manchester United betale 550 millioner norske kroner umiddelbart for overgangen. Inkludert bonuser, som blant annet at Fernandes vinner Champions League med Manchester United, skal avtalen ha en totalramme på 800 millioner kroner.

BBC skriver at Manchester United tidligere har nektet å imøtegå Sporting Lisboas krav om en overgang på nettopp 800 millioner kroner uten bonuser, men nå skal Manchester-klubben være sikre på at Fernandes blir å finne på Old Trafford i løpet av de neste dagene.

Fra sin midtbaneposisjon har Fernandes denne sesongen scoret åtte mål på 17 kamper i portugisisk liga.

– Et vanskelig vindu

Onsdag møter Manchester United byrival Manchester City i returoppgjøret i ligacupen. Tirsdag avholdt Solskjær den obligatoriske pressekonferansen før kampen. Der snakket han om et utfordrende overgangsvindu.

– Det er et vanskelig vindu. Jeg kan ikke huske hvor mange overganger vi har gjort i januar. Henrik (Larsson) er én. Nemanja (Vidic) og Patrice (Evra) var gode. Det er vanskelig, veldig vanskelig. For klubbene vil ikke miste sine beste spillere, sa Solskjær.

Nå ser det likevel ut til at Solskjær får på plass i hvert fall en spiller før overgangsvinduet stenger natt til 1. februar.