Genk-sjef i Dæhli-møte – åpner for overgang i januar

Genks sportsdirektør Dimitri De Condé (45) mener Mats Møller Dæhli (25) ikke kan være fornøyd med sin nåværende situasjon. Det kan føre til at han forlater klubben etter bare ett år. Spilleren svarer at han er «helt uenig i hans oppfatning».

UTE I KULDEN: Mats Møller Dæhli imponerte som kaptein for nødlandslaget, men har over lengre tid vært ute av Genk-troppen. Foto: EXPA/ Florian Schrötter

Forrige onsdag var Dæhli kaptein på det norske nødlandslaget. Han mottok ros for prestasjonen, leverte et rørende intervju etter kampslutt og ble blant annet hyllet av stjernevenninnen Caroline Graham Hansen.

Fire dager senere var han nok en gang utelatt fra kamptroppen til Genk i den belgiske ligaen. Han har vært helt ute i kulden siden 3. oktober, i snart to måneder.

Nå åpner klubbens sportsdirektør De Condé opp om nordmannens situasjon i et intervju med VG.

– Han kom hit i januar med ambisjoner og er en A-landslagsspiller. Når han har havnet i denne situasjonen og i den alderen, så kan han ikke være fornøyd. Det er noe vi var nødt til å snakke om, sier belgieren.

Han understreker at det er et regelverk som gjør det vanskeligere for Dæhli å få plass: Det er krav om minst seks belgiske spillere registrert i hver kamptropp.

Samtidig har Genk vunnet fem av fem kamper siden Dæhli først ble vraket.

– Han er en fantastisk fyr, 100 profesjonell og en veldig god spiller, men han har vært uheldig med timingen. Det gjør det komplisert for ham, sier De Condé.

Nylig møttes sportsdirektøren og spilleren altså til et møte for å snakke ut om situasjonen.

– Han ville si ifra om at han har det vanskelig. Jeg sa at det blir opp til Mats å vise seg frem for treneren og spille seg til en plass i troppen. Vi ble enige om at vi skal ta en ny vurdering i januar for å se hvordan situasjonen hans er da. Da får vi se hva som er det beste for Mats sin fremtid, sier De Condé.

– Er det aktuelt å selge ham i januar?

– Vi håper fortsatt han kan bli viktig for klubben vår. En eller to skader kan endre alt. Men jeg er klar over at hvis situasjonen ikke endrer seg før januar, så må vi sette oss ned og snakke om fremtiden. Vi må se hva som er den beste løsningen for ham. Nå har vi en drøy måned på oss.

– Har du merket interesse for spilleren?

– Han har et godt navn i Tyskland, så jeg får mange telefoner fra ulike agenter som spør om situasjonen hans. Jeg tror det vil være interesse for ham. Men vi håper fortsatt han kan bli en viktig spiller for oss. Vi reevaluerer i januar og har respekt for spillernes synspunkter når de er i en vanskelig situasjon, sier Genk-sjefen.

VG tok kontakt med Mats Møller Dæhli etter uttalelsene fra De Condé.

Han svarer med følgende uttalelse:

– Jeg er helt uenig i hans oppfatning av situasjonen, men jeg forholder meg profesjonelt til hverdagen i klubben. Jeg trener godt og føler meg veldig bra, og vi har avtalt å prates nærmere i starten av desember.

Dæhli ønsker ikke å utdype hva han er «helt uenig» med sportssjefen i.