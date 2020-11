- Jeg bryr meg om RBK. Vi har en lang historie sammen

Tirsdag er Kåre Ingebrigtsen tilbake på Lerkendal. Det er ikke for å ta revansj.

Kåre Ingebrigtsen har slitt med å få de resultatene han trenger med Brann. Tirsdag kan hans gamle klubb gjøre livet enda surere for bergenserne. Kim Nygård

- Nei, det ligger ikke der. Jeg har det ikke sånn, sier Kåre Ingebrigtsen, Brann-treneren.

Det er 2,5 år siden han fikk sparken som Rosenborg-trener etter tre seriegull på rad, og nå skal han for første gang tilbake som trener for et nytt lag.