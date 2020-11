Norske Bryan (17) forbløffer i Chelsea: – Trodde han trengte mer tid

Tromsøgutten Bryan Solhaug Fiabema (17) signerte for storklubben Chelsea i januar. Samme år har han, til tross for store omveltninger og pandemi, etablert seg på klubbens U23-lag og trent med stjernene på A-laget.

IMPONERER: Bryan Fiabema, her i aksjon under EFL Trophy-kamp mot Walsall. Foto: Mick Haynes/ProSports/Shuttersto / Shutterstock

Fiabema er yngst på Chelseas reservelag. Likevel er han toppscorer for dem i Premier League 2 – til tross for 272 minutters spilletid. Det gir et snitt på én scoring hvert 68. minutt.

I Premier League for U18 har han også vært dødelig effektiv: Én kamp mot West Ham, ett mål.

Sesongens høydepunkt så langt kom riktignok da han ble matchvinner i FA Youth Cup-semifinalen mot Manchester United. Scoringen kan du se her:

Fiabema selv er ikke tilgjengelig for intervju grunnet strenge regler i Chelsea-akademiet, men en annen nordmann står godt plassert til å vurdere ungguttens fremgang: Tore André Flo, som også er assistenttrener på det norske U21-landslaget, er utviklingstrener for utlånte spillere i den engelske storklubben.

Han mener Fiabema har skapt forbløffelse i Chelsea-systemet siden overgangen som VG kunne avsløre i januar.

– Det er ekstremt tøff konkurranse, men han har tatt et veldig stort steg. Større enn vi hadde trodd så langt. Han har allerede fått en høy stjerne og etablerte seg på U23-laget tidligere enn klubben hadde sett for seg. Vi trodde han ville trenge mer tid, men han har spilt veldig mye, sier Flo til VG.

Egentlig dro Fiabema utenlands på verst tenkelig tidspunkt. Ikke bare måtte han tilpasse seg livet alene i utlandet for første gang, han måtte også gjøre det i pandemitid.

– Det har vært en ganske vanskelig tid å gjøre det på, men han har taklet det skikkelig bra. Det har vært imponerende, sier Flo.

G17-landslagstrener Gunnar Halle understreker:

– Han hadde en litt tøff start. Det er ikke alt som gikk lett med en gang. Et nytt sted å bo, nye spillere og trenere å forholde seg til, det er ikke lett. Men han har jobbet knallhardt hele veien, gjort seg fortjent til de sjansene han har fått, og vist at han har noe å fare med til tross for en vanskelig periode.

Det harde arbeidet og de gode prestasjonene for U18- og U23-laget har de to siste ukene gitt uttelling i form av treninger med klubbens A-lag, ettersom mange av stjernene var borte på landslagssamling. Her kan du se ham i duell mot César Azpilicueta og Fikayo Tomori:

– Det er kjempebra at han har fått trent med dem. Det var i en periode der veldig mange var på landslagsoppdrag, men det sier litt om hvor stor tro klubben har på ham, sier Flo.

– Det tyder på at han har gjort mye bra det siste halvåret, sier Halle.

Fiabema har vært en del av det norske landslagssystemet siden han debuterte på G15-nivå i 2018. Tidligere spilte han mest kant, men i Chelsea blir han dyrket som spydspiss.

Flo beskriver 17-åringen som tidlig utviklet, fysisk og rask, men «på toppen av det hele har han veldig god teknikk».

– Han har utviklet enda større råskap i det han gjør foran mål, i tillegg til at han har blitt bedre relasjonelt. Det gjør at han har tatt det ekstra steget som gjør at han har kommet dit han er nå, sier Halle.

MØTTE LAMPARD: Da han signerte for Chelsea, fikk Bryan Fiabema møte manager Frank Lampard. Nå har han også trent under klubblegendens ledelse. Foto: Privat

Skulle Fiabema ha en fremtid på førstelaget til Chelsea, er det grunn til å tro at han vil måtte lånes ut i noen sesonger først. Det har vært utbredt praksis i London-klubben, som for øyeblikket har over 30 spillere ute på lån.

Det inkluderer kjente spillere som Tiemoué Bakayoko (Napoli), Ruben Loftus-Cheek (Fulham), Ross Barkley (Aston Villa) og Malang Sarr (Porto) på utlån.