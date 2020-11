Nilsen om Aalesund-nedturen: – Selvtillit er undervurdert i fotball

Lars Arne Nilsen tok over som Aalesund-trener 25. august i år. Siden den gang har klubben tatt tre poeng på ni kamper. Nå er snart den teoretiske muligheten for overlevelse i Eliteserien over.

NEDTUR PÅ NEDTUR: Aalesund har tatt knappe ti poeng på 24 kamper i år, og er på strake veien ned mot OBOS-ligaen. Her fra da Aalesund møtte Odd i oktober. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Men selv om Aalesund har en sjanse for å holde seg, er det svært lite, om ingenting, som tyder på at de skal klare det. Fasit etter 24 serierunder viser at de oransjekledde fra Sunnmøre nå står med 10 poeng. På de seks siste kampene kan de ta maks 18 poeng, og luken opp til Start på kvalik-plassen er nå på 12 poeng.

– Selvtillit er undervurdert i fotball. Det har vi lite av. Det var vel Nils Arne Eggen som sa at selvtillit kommer av gode opplevelser og det har vi hatt veldig lite av, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen til VG.

– Er det slik at man nå kan si at dere er nede?

– Så lenge det er teoretiske muligheter så må vi jobbe på. Men man trenger ikke å være en romforsker for å skjønne at det blir vanskelig. Nå legger vi tabellen bort, også får vi jobbe for å få respekten og æren i oss selv. Vi må vise at vi jobber hardt for klubben, sier Nilsen.

I over 20 år har 56-åringen bodd i Volda. Kun én time og en tyve minutters fergetur unna Ålesund. Tre uker før han ble ansatt som Aalesund-trener fikk han sparken i Brann. En klubb han tok opp fra OBOS-ligaen, men som det har lugget for de siste årene. Han ser mange likheter med prosjektet han hadde der, som han nå har overtatt i Aalesund.

– Jeg ville få liv i dem igjen, men samtidig så var de såpass kjørt mentalt. Vi var veldig nære, vi burde ha tatt poeng i minst tre kamper, men vi klarte ikke å vinne.

Likevel så kom omsider seieren for Aalesund da de møtte Haugesund 31. oktober. Og selv om ikke det betyr allverden for håpet om Eliteseriespill også i 2021, betydde det mye for Nilsen, spillergruppen og klubben.

– Selv om ikke tabellen viser at tre poeng betyr mye for oss, så gjør det det. Selvfølelsen for det vi holder på mer er viktig. Vi kommer aldri til å gi opp jaget på gode prestasjoner og selvtillit.

Nå vil Nilsen benytte høsten som en slags «audition-runde». Han er klar på at noe vil skjer i spillerlogistikken i vinter. Samtidig som han ser et stort potensiale i gruppen, peker han på at både spillere og ansatte i klubben har hatt et tøft år.

– Så det handler om å restarte?

– Ja, for meg er det litt der vi er. Derfor er høsten viktig. Vi må stå i det og fullføre sesongen på en god måte. Vi kan ikke kollapse nå. Jeg er i en fase hvor jeg skal finne ut hvem som skal være med og hvem som har lyst til å være med.

Lars Arne Nilsen har som kjent vært under press som Brann-trener. Der tok han Brann opp til Eliteserien i 2015, og tok i neste sesong medalje da Brann endte på andreplass. I Hødd tok han også et cupgull som trener da de på overraskende vis slo Tromsø i finalen i 2012. Han mener han selv ikke kjenner på et voldsomt press til tross for at han forstår at både spillere og ansatte i klubben gjør det.

– Å komme inn i en klubb med flotte folk har vært kjekt. Jeg trives godt i Aalesund og jeg synes det mye bra folk her. Det er tøft for klubben og folkene som har vært her lenge. Jeg følger jeg kommer litt inn fra siden, og er svært motivert for å skape noe her.

– Hva nøyaktig er det dere kan skape?

– Målsettingen i Aalesund er å være topp seks, og det mener jeg er fullt mulig, svarer Aalesund-treneren og legger til:

– Vi hadde tøffe forutsetninger da jeg var i Hødd og fikk det til. Vi hadde knalltøffe forutsetninger i Brann og fikk det til. Her er det mye bedre forutsetninger. Her ligger alt til rette for å få noe til. Nå har jeg en klubb som er godt organisert, mange gode spillere og fine forhold.

