RBK-børsen: Tre toere etter en svært svak forestilling

Rosenborg overbeviste ingen med spillet hjemme mot Brann. Tre baklengsmål, som alle kom etter svake prestasjoner, preget kampen. Sjekk RBK-børsen her!

Erlend Dahl Reitan var en av Rosenborgs minst dårlige spillere i det som ble en flau forestilling mot Brann. Kim Nygaard

24. nov. 2020 21:07 Sist oppdatert 6 minutter siden

RBK - Brann 2–3

Rosenborg: Det ble en merkelig kamp. RBK gikk offensivt ut, fikk flere cornere i starten og et mål korrekt annullert for offside. Kunne og burde kanskje hatt to straffespark før pause.