Direkte: Vålerenga møter Sarpsborg 08

Vålerenga har kanskje Ola Halvorsen på kant, men Sarpsborg har Ole Halvorsen! Sarpsborgs nummer syv setter inn ledelsen for Sarpsborg!

Mål for Sarpsborg 08!

Akkurat nå ligger Shala ute til venstre og Sahraoui inne som indreløper. Er vel to spillere som kan flyte litt frem og tilbake i posisjonene dette.

Kjartansson løper inn bak, og mener han blir tatt. Dommeren vinker spillet videre, og det ser for øvrig ut som en grei avgjørelse det.

Bjørdal blir spilt fri i bakrom før han klemmer kula inn foran mål, men midtbanespilleren avvinkes for offside.

Det er hjemmelaget som kjører kampen i starten her. Ser farlige ut i dag, Fagermos menn!

Bojang kommer langs høyre for Sarpsborg, men Adekugbe er på pletten og hylles av de 200 på tribunen.

Da runger Vålerenga Kjerke her. Duften av kamp!

Guillermo Molins kan bekle spissrollen, men starter oppgjøret på benken. Han ble skadet tidlig i 2-3-nederlaget mot Start for to runder siden og var ikke med sist.

