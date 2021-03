Dette har Haaland aldri opplevd

(Montenegro-Norge 0–1) Spisstjernen Erling Braut Haaland (20) startet alle tre kampene, men drar målløs fra oppgjørene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro.

TOK SELVKRITIKK: Erling Braut Haaland var glad for seier mot Montenegro, men var selvkritisk til egen prestasjon. Foto: STEVO VASILJEVIC / X01084

30. mars 2021 23:19 Sist oppdatert 9 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Ifølge VGs statistikk-tjeneste Sofascore har aldri Haaland startet tre matcher på rad uten scoring – etter at han dro til Molde fra Bryne i januar 2017 som 16-åring.

Sist Haaland gikk målløs av banen tre kamper på rad var med Borussia Dortmund 29. februar til 11. mars i fjor. Da mot Freiburg (1-0), Gladbach (2–1) og PSG (0-2). I kampen mot Freiburg kom Haaland inn kun som innbytter de siste 27 minuttene.

Les også VG-børsen: Sørloth sto frem – stjernene skuffet

– Jeg må opp flere hakk i spillet og sette sjansene. Skal vi ha en sjanse, må vi levere på vårt beste. Det gjelder å gå i seg selv nå og se hva du kan gjøre bedre for landslaget, sier Haaland til TV 2.

Haaland har på det meste gått ti kamper på rad uten scoring, men da har han kun startet to av disse oppgjørene, ifølge Sofascore.

– Mot Gibraltar (3–0-seier) kunne han scoret tre. Han kom til voldsomt med sjanser og var bare uheldig. Mot Tyrkia (0–3-tap) hadde han en offsidescoring. I dag hadde han noen sjanser. Sånn er det. Det er det jeg er minst bekymret for i hele verden, sier Norge-sjef Ståle Solbakken til VG.

Tidligere landslagsprofiler som Morten Gamst Pedersen og John Arne Riise sa etter tapet mot Tyrkia at styrkene til Haaland ikke ble godt nok brukt. De mente Ståle Solbakkens menn burde være mer direkte for å spille på Haalands styrker.

– Vi må få enda mer ut av våre beste spillere, men det tror jeg kommer. De har den kvaliteten vi alle vet om, erkjenner Solbakken til TV 2.

Haaland peker på at det er nye tanker å forholde seg til med Solbakken som fersk landslagssjef.

– Det er litt nytt, men det er gode spillere her også. Jeg skal ikke klage på noe, sier 20-åringen.

I Dortmund er fotballfansen blitt vant til at Haaland scorer så å si i hver kamp. Han puttet 34 mål på 36 kamper for den tyske giganten. For Red Bull Salzburg ble det 17 mål på 16 kamper.

På landslaget står kanskje verdens heteste overgangsobjekt med seks mål på ti oppgjør.

Også landslagskaptein og Arsenal-spiller, Martin Ødegaard, virket tam disse tre kampene.

– Ødegaard og Haaland kommer tilbake. Det er ikke deres nivå å ligge på dette nivået. De slår tilbake. Dette er ikke representativt for disse to, sier Kjetil Rekdal, tidligere landslagsprofil, på VGTV.