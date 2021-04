Guardiola avfeier ny spiss

Mange ser på Manchester City som en av favorittene til å kapre Borussia Dortmunds Erling Braut Haaland. Ifølge manager Pep Guardiola kommer ikke det til å skje.

– Vi beklager, men vi kommer ikke til å kjøpe en ny spiss. Det er umulig. Vi har ikke råd. Det kommer ikke til å skje. Alle klubbene sliter økonomisk, og vi er ikke noe unntak, sier Pep Guardiola, Manchester City-manager, på fredagens pressekonferanse.

Hans lag er på vei mot ny tittel i Premier League og er blant favorittene i Champions League. Manchester City har også vist økonomiske muskler over flere år på overgangsvinduet. Nylig ble det kjent at Sergio Agüero, klubbens stjernespiss, takker for seg i Manchester City etter sesongen.

– Det er store, store, store sjanser for at vi ikke signerer en ny spiss, sier Guardiola.

– Kanskje kan vi finne en ny spiller som kan erstatte Sergio. Når det kommer til tall, er det nesten umulig. Med tanke på det han betyr for klubben, er det umulig å erstatte ham, sier Guardiola.

Disse faktorene gjør at mange fotballfans har sett på Manchester City som en potensiell ny arbeidsgiver for Erling Braut Haaland. Den norske spisskometens far Alfie Haaland og agent Mino Raiola var torsdag på besøk hos både Barcelona og Real Madrid. Flere medier har meldt at Haalands representanter også skal besøke engelske lag.

Guardiola peker på at Manchester City har Gabriel Jesus og Ferran Torres i troppen.