Hangeland delte kapteinsråd med Ødegaard

MARBELLA (VG) Tidligere landslagskaptein Brede Hangeland (39) tok en lang prat med Martin Ødegaard (22) og kom med råd til Norges nye kaptein.

FIKK TIPS: Martin Ødegaard og Brede Hangeland har diskutert hvordan førstnevnte bør håndtere rollen som Norges kaptein. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

5. juni 2021 08:00 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Det er ledere i denne gjengen, men en litt annen type ledere enn det var i min tid og kanskje spesielt før det også. De leder mer med eksempelets makt enn å prate. Jeg tror det er en av tingene vi må bli bedre på, sier Hangeland til VG.

Den gamle forsvarskjempen var kaptein for Norge i en årrekke og spilte 91 landskamper. Nå er han med som «spilleransvarlig» og er en av assistentene til landslagssjef Ståle Solbakken.

– Martin Ødegaard fikk kapteinsbindet. Hvordan har han tatt det?

– Veldig bra. Vi hadde en lang prat om det sist samling. Jeg sa til Martin at det viktigste er at han ikke må drive skuespill i den rollen. Han må gjøre den rollen til sin egen. Han er en ganske stillferdig fyr, litt lavmælt, men smart fyr, sier Hangeland og fortsetter:

– Han trenger ikke stå å brøle, slå på kassen og være noe han ikke er. Han må langsomt finne sin plass som kaptein og en måte å gjøre det på som det går an å leve greit med. Det var Martin helt enig i. Han er på god vei.

DUO: Ståle Solbakken pekte raskt ut Martin Ødegaard som sin hærfører ute på banen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Hvilken standard setter Erling Braut Haaland?

– Han er inspirerer oss alle. Det må jeg si. Det er utrolig det han har gjort. Men når han er her, er han en av gutta. Vi må sette krav til Erling som alle. Men jeg ser for alle at det er veldig inspirerende å ha Erling her, og tenke over det han har gjort.

Hangeland omtaler dagens landslagsspillere som «svigermors drøm». Han vil helst se og høre at de blir tøffere og kommer med en liten bønn til spillerne:

– Det er en suveren gjeng, som er veldig snille. Men jeg synes det skal være mer lyd. Det blir et langsiktig prosjekt å dyrke frem litt mer kontrollert galskap, sier Hangeland.

– Hvorfor er det viktig, spør TV 2?

– Det fører til to ting: Den som snakker tvinges til å leve i kampen og det sprer noe i resten av laget. Jeg tror veldig på at det skaper et engasjement og at fokuset snevrer seg inn til det vi skal – å vinne kampen, sier Hangeland.

– Vi skal påpeke om noen gjør noe som ikke hjelper til å vinne kampen. Da må man gi beskjed. Det gjør Ståle og jeg fra sidelinjen, men jeg vil se mer av det på banen.

LANG ERFARING: Brede Hangeland var en stopperbauta på landslaget og i Premier League i mange år. Her med Zlatan Ibrahimovic. Foto: Bjørn S. Delebekk

Den høyreiste rogalendingen er glad for å være i toppfotballen igjen etter å ha vært TV 2-ekspert de seneste årene.

– Det har vært veldig spennende. Ståle er en fantastisk leder. Det er ofte jeg gir beskjed om at han må si ifra om han trenger mer av oss, for han tar alt på strak arm. Det er inspirerende, sier Hangeland.

Han er usikker på om han en dag vil bli A-lagstrener.

– Det er noe av det jeg skal finne ut i denne perioden her. Jeg har veldig respekt for jobben til Ståle, og synes han har håndtert det strålende.

Hangeland klarte ikke å lede Norge til mesterskap som kaptein. Det er hans store mål nå som «spilleransvarlig»:

– Den dagen det skjer skal jeg slå hjul over hele Ullevaal.

Midtstopper Kristoffer Ajer lyser opp når han får spørsmål om Hangeland.

– Brede har vært helt fantastisk. Jeg prøver å suge til meg så mye læring som overhodet mulig. Han har en vanvittig erfaring som han deler. Jeg lytter til alt han sier, uttaler Ajer.