Roar Stokkes 20. og siste CL-finale: Dette husker han best

Nå er det slutt. Champions League skal ikke lenger sendes på det mange av oss fortsatt kaller Viasat. For Roar Stokke (61) blir det den 20. og siste finalen når Chelsea og Manchester City møtes.

2001 og 2021: Roar Stokke har – med ett unntak – kommentert samtlige Champions League-finaler fra 2001 til 2021. Foto: Terje Visnes og privat

Trønderen hadde samtlige finaler fra 2001 til 2018, da Morten Langli kommenterte, og deretter 2019, 2020 og nå 2021.

– Hva synes du om dem som vitser om deg på sosiale medier?

– Det er dem vel unt. Det er ofte prisen å betale om man er seg selv og ikke spiller noen annen.

– Hvordan er følelsene foran din siste finale?

– Det er ikke så mye annet enn den sedvanlige sitringen foran store kamper, og det har jo vært klart en stund at dette er siste finalen for Nent i Champions League. De siste 15 månedene har vært så spesielle, men det er rart å tenke på at en livsstil, hvor jeg har vært på farten til Europas største fotballbyer så mange ganger per år, er kommet til veis ende i denne turneringen. Jeg var første gang på plass i Manchester United mot Brøndby i 1998 – så det har vært en lang reise og mange opplevelser.

– Hva husker du fra din første finale i 2001?

– Hvor enormt stort arrangementet det var, spenningen fordi det var finale nummer én, og at John Carew spilte på praktfulle San Siro. Jeg tror ikke jeg nøt øyeblikket som man burde gjøre det, det var nok også et element av skrekkblandet fryd som snek seg med i bagasjen til Milano ... Kampen endte 1-1 og Bayern München vant 5-4 etter straffer.

– Jeg var til stede på alle de 19 første finalene. Om det er mulig å gjennomføre, så gir tilstedeværelsen en betydelig større dimensjon.

– Din mest minneverdige finale?

– Det er egentlig to finaler. Den ene kommenterte jeg, den andre kommenterte jeg ikke. Istanbul i 2005. Et ord dekker galskapen; surrealistisk. Mektige Milan med et sterkt lag som leder 3–0 til pause. Så er det dags for Liverpool, Steven Gerrard og John Arne Riise, sier Stokke.

STJERNE: Roar Stokke sammen med Roberto Carlos, kjent fra blant annet Inter, Real Madrid og Brasil, i 2019. Foto: Privat

Så trekker han frem 2018-finalen, den eneste han ikke har kommentert. Morten Langli var i Kiev da Real Madrid slo Liverpool i finalen.

– Jeg var i Östersund og så kamp sammen med datteren min, hadde slått av mobiltelefonen, og da jeg slo på sent på kvelden, så ramlet det inn et ubegripelig høyt med meldinger fra kjente og ukjente som lurte på hvor jeg var. En slags anerkjennelse av rollen, som på det tidspunktet var veldig fint å få.

– Det mest minneverdige øyeblikket fra en finale?

– Volleyen til Zinédine Zidane i solskinnet i Glasgow i 2002 var et magisk øyeblikk. Ramos sin overtidsscoring, som snudde alt for Real i 2014, står også sterkt som et enkeltøyeblikk.

– Hva tror du om lørdagens finale?

– At det blir jevnt og at en finale med Chelsea igjen kan gå til ekstraomganger. Chelsea er ingen drømmemotstander for City, det intense presspillet, og Chelsea har allerede vunnet to ganger mot dem denne sesongen. Men noe sier meg at Kevin De Bruyne vil bli god og at Ngolo Kanté må forsøke å stoppe ham. To ekstremt dyktige managere i duell og to av verdens beste keepere i duell. Dette blir en stor finale.

– Hva skal du gjøre nå?

– Kommentere fotball, men ikke onsite med Champions League. Nent har jo svært mye fotball på plattformen, selv om Champions League forsvinner til TV2. Forhåpentligvis kvalifiserer flere norske lag seg for Europa også, og fra høsten 2022 har jo Nent som kjent Premier League.