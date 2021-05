Hareide og Ingebrigtsen i stormøte: – Vi må slåss for livet

To av Norges største trenerprofiler overtok hver sin storklubb med 10 dagers mellomrom sist sommer. Ni måneder senere beskriver Åge Hareide (67) Rosenborg som et «såret dyr», mens Kåre Ingebrigtsen (55) og Brann «slåss for livet».

MØTES PÅ LERKENDAL: Åge Hareide og Kåre Ingebrigtsen jobber for å gjenreise henholdsvis Rosenborg og Branns stolthet. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG/NTB

Torsdag klokken 20.30 møtes de meritterte herrenes mannskap på Lerkendal stadion, stedet hvor Ingebrigtsen fikk sparken i 2018 etter å ha bidratt til fire seriegull og tre cuptitler med Rosenborg.

Nå tar 55-åringen med seg et hardt prøvet Brann-mannskap, som ligger sist i Eliteserien med null poeng etter tre matcher.

– Lerkendal er en fantastisk arena. Vi gleder oss. Vi møter et godt lag og det blir en stor utfordring for oss, men vi jobber knallhardt. Vi må slåss for livet, sier Ingebrigtsen til VG etter den vonde starten.

For Rosenborg er situasjonen en annen. Hareides menn er på en foreløpig 3. plass – to poeng bak ledende Molde og Bodø/Glimt.

– Det blir viktig for oss å holde momentum fra det vi opplevde hjemme sist, da vi vant 5–0 mot Viking. Brann tapte 0–4 i Molde sist, men jeg syns faktisk de var det beste laget den første delen av kampen. Så vi tar dem på ytterste alvor. De er ikke så dårlige som de siste resultatene viser, sier Hareide til VG.

Vil gjenreise hver sin klubb

Ingebrigtsen ble presentert som ny Brann-trener 8. august i fjor. Bare 10 dager senere sto Hareide på Brakka i Trondheim som RBK-trener for andre gang i karrieren.

Begge har fått i oppgave å gjenreise stoltheten til hver sin klubb. Etter henholdsvis 20 og 17 kamper i jobben, er det Hareide som har fått den klart beste starten.

1,7 poeng i snitt har Rosenborg tatt under sin nye sjef. Rekken viser åtte seirer, fem uavgjorte og fire tap.

For Ingebrigtsens del, har utålmodigheten med prosjektet hans for lengst begynt å bre seg i Bergen etter bare fire seirer på 20 forsøk (4–6–10). 0,9 poeng i snitt og 10 tap overbeviser ingen.

– Det mest krevende er at omgivelsene ikke har tålmodighet og ikke forstår hva som skal til. Det er så mye følelser i fotballen. Alle håper at utviklingen skal skje fort, men enkelte ganger tar det lengre tid, forklarer Ingebrigtsen, før han kommer med en forsikring om at pågangsmotet til både ham og assistent Eirik Horneland, som også han har en fortid som RBK-trener, er stort.

UNDER PRESS: Kåre Ingebrigtsen kjenner trøkket fra omgivelsene i Bergen. Foto: Ole Martin Wold

– Vi kommer til å stå i dette. Vi vil bygge et lag som forhåpentligvis vil være et topplag i Norge i mange år.

– Hva har dere manglet så langt?

– Vi har vært for svake i begge boksene. Vi har sluppet inn 10 mål på tre kamper nå. Lag scorer på nesten 50 prosent av sjansene mot oss. Det er ingen andre som har det slik. Samtidig scorer vi for få mål, sier Ingebrigtsen.

Han varslet ambisjoner om gull med Brann i år under et intervju med VG i august i fjor. Det er fortsatt målet, på sikt. I år virker det utenkelig.

Hareides mange endringer

Hareide jobber derimot mot et langt mer realistisk mål om å kunne lede Rosenborg til klubbens 27. seriemesterskap – det første siden 2018. Etter uavgjort borte mot Vålerenga og Bodø/Glimt, vil RBK-sjefen se spillerne sine gjenskape suksessen fra 5–0-seieren over Viking i sesongens andre hjemmekamp.

For å lykkes, har Hareide tatt en rekke grep etter at han ankom Trondheim. Treneren, som har vunnet gull i både Norge, Sverige og Danmark tidligere, for å nevne noe, har blant annet gjort følgende:

Hareide har økt treningsmengden. Han har flyttet treningstidene for å optimalisere kvaliteten på øktene. Han har innført droneteknologi for å filme treningene til bruk i analyse. Han har stengt formasjonsøktene for mediene slik at detaljer ikke skal nå frem til konkurrentene. Han har ryddet voldsomt i spillerstallen. Og han har gjort endringer i støtteapparatet.

– Jeg tror du har fått med deg alt vi har gjort. Det har vært mange nye ting og tilførsel av kunnskap. Det arbeides veldig godt i alle kriker og kroker i Rosenborg. Det er veldig gledelig. Sånne ting er smittsomt overfor spillerne også. De ser at det er mange som legger ned mye arbeid. Så legger de ned mye arbeid. Det henger sammen, forteller Hareide.

– Et såret dyr

Etter Bodø/Glimt-kampen fikk Rosenborg ros av suksesstrener Kjetil Knutsen. 52-åringen mente trønderne fremsto som et langt sterkere kollektiv enn i fjor.

Det er ikke tilfeldig, ifølge Hareide.

– Det er en riktig observasjon av ham. Det vi får mest ut av den kampen, er en enorm arbeidsmoral. En moral til å jobbe sammen, når vi ikke lykkes helt. Når du skal sette sammen et lag, kan det svinge litt i prestasjonene, men moralen, det Kjetil Knutsen sier, er riktig.

– Hvor mye betyr moralen for det du bygger?

– Jeg tror det må være i bunn for alle lag. For det er så lett å løse seg opp hvis ikke, når ting går imot. Da er det viktig å jobbe steinhardt. Du må henge i tauene. Det blir som en bokser som er ute og kjører. Du må ha tro på det, likevel. Og vi fikk med oss to fantastisk fine scoringer mot Glimt. Det tar vi med oss på en prestasjonsmessig dårlig dag.

SER FREMOVER: Hareide liker det han ser fra folk rundt seg i Rosenborg om dagen. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

RBK-sjefen varsler at «ting ser bra ut» før Lerkendal-oppgjøret mot Brann, en kamp Ingebrigtsens rødtrøyer vant 3–2 i november i fjor.

– Det er en kultur i denne klubben her: Folk er vant til å være god. Nå er vi et såret dyr som vil tilbake der Rosenborg har vært. Da er det viktig å trykke på de knappene som har gjort Rosenborg gode før. Å få det til å gå på skinner med en gang, tror jeg kan være vanskelig, men vi er på rett vei. Det er fellesskapet som er det viktigste for Rosenborg. Så langt har det vært en fornøyelse, sier Hareide om RBK-jobben.

