Molde-direktøren i karantene etter smittefrykt – nå blir det enda strengere regler på stadion

Ole Erik Stavrum var ikke med MFK-flyet til Ungarn fordi han ventet på svar etter koronatest. Episoden fører til ekstra sikkerhetstiltak rundt trenere og spillere.

1. okt. 2020 14:45 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Vi har svært dyktige leger rundt oss hele tida, og smittevernet på Aker stadion har vært veldig bra gjennom hele koronaperioden. Det har aldri vært smitte i eller rundt klubben. Dette handler om at vi må se på ytterligere justeringer og kommunisere detaljene ut til alle involverte en gang til. Det verste som kan skje for MFK nå er selvfølgelig at vi får smitte inn på stadion, fastslår direktøren.