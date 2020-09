Slik reagerte Viking-spillerne på den omdiskuterte avgjørelsen

Vikings Europa-drøm ble knust torsdag kveld.

Nå nettopp

VIKING - ABERDEEN 0–2

SR-Bank Arena: Det var en slukøret Viking-gjeng som tuslet i garderoben etter oppgjøret mot Aberdeen. En omdiskutert scoring og et hjørnespark som gikk rett i mål sørget for at de mørkblå tapte 0–2.