Dortmund-topp mener Haaland har større press på seg enn Lewandowski

Borussia Dortmund-leder Sebastian Kehl mener Erling Braut Haaland kom til klubben med helt andre forventninger hvilende på sine skuldre enn Robert Lewandowski.

Erling Braut Haaland har tungt press på seg. Matthias Balk/dpa via AP / NTB

Kehl, som har en direktørrolle i den tyske storklubben, kommer med uttalelsene om Haaland til det tyske fotballmagasinet Kicker. Intervjuet er gjengitt av blant andre Daily Mail.

Lewandowski ble en kjempesuksess i Dortmund, men kom til klubben fra polske Lech Poznan i 2008 som relativt umerittert på den internasjonale scenen.

Haaland hadde allerede skapt seg et navn i Fotball-Europa da han signerte sin Dortmund-kontrakt ved nyttår.

– Lewy kom til oss som et stort talent på den tiden. Haaland var på sin side allerede på et høyt nivå da han ankom Dortmund – og med et helt annet rykte enn Lewandowski hadde på den tiden, sier Kehl til Kicker.

Lewandowski spiller nå i Bayern, som møter Dortmund onsdag kveld. Matthias Schrader / AP

Han spilte selv sammen med Lewandowski i Dortmund. Kehl innrømmer videre at Haaland hadde et tungt press på seg da han ruslet inn stadionportene hos sin nåværende arbeidsgiver.

– Vi har ventet på en spiller som ham. Forventningene som var lagt på ham, var tilsvarende høye, sier Kehl.

Mens Haaland umiddelbart fikk plass i den tyske klubbens startoppstilling, måtte Lewandowski kjempe mer. Lucas Barrios var den gangen den foretrukne spissen.

Onsdag møtes Lewandowski og Haaland til målduell når Dortmund og Bayern München skal opp mot hverandre i den tyske supercupen.