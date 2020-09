Her er Lars-Gunnar tilbake etter 1.976 dager. Men TILs spillerjakt i høst er langt fra over.

Lars-Gunnar Johnsens oppladning til comebacket i TIL var annerledes. Han blir heller ikke den siste som kommer inn dørene før overgangsvinduet stenges om en snau måned.

KFUM Oslo-TIL 1–1

Johnsen ble offisielt klar for TIL tirsdag, samme dag som TIL skulle møte KFUM i Oslo. Etter at overgangen mot HamKam ble klar fredag, kastet Johnsen seg rundt for å pakke.