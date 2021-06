Kun én trening sammen hindret ikke det «nye» TUIL-laget i å sikre seg avansement i cupen

TUILs talentfulle G16-lag håper å nå langt i årets Norgesmesterskap.

Brage Schistad Dyrkoren(t.v), Sebastian Johnsen Warvik og August Wasserfall Bårdsen scoret alle for TUIL. Foto: Lars Elvevold

Nå nettopp

TUIL G16-Skarp G16 5–1 (4–0)

TUIL slo nylig sammen sine spillere født i 2005 og 2006 til ett lag. Det nye laget rakk kun én trening sammen før cupkampen mot Skarp på TUIL Arena tirsdag, uten at det virket å være et problem for de talentfulle TUIL-guttene.