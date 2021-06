Her går det galt for Brann igjen: - Eksepsjonelt ødeleggende

Ni kamper har gitt én Brann-seier. Selv ikke publikum kunne hindre en ny hjemmefiasko.

Brann-keeper Eirik Holmen Johansen klarte ikke å stoppe straffesparket fra Mushaga Bakenga. Foto: Marit Hommedal, NTB

20. juni 2021 19:54 Sist oppdatert 6 minutter siden

BRANN - ODD 1–3

Brann Stadion: Nystemten runget, Store Stå skrek og Stadion virket nær full selv om den var fylt opp som til en passe interessant cuprunde.

På forhånd var Brann - Odd en fotballkamp å huske. Etterpå var det bare å glemme den for Brann og supporterne.

På overtid var det «skandale»-ropene som gjallet fra noen av de 3193 tilskuerne.

– Det var eksepsjonelt ødeleggende at Brann tapte denne kampen, sier Ballspark-ekspert Erik Huseklepp.

– Kunstgresslaget Odd skal kunne slås hjemme, men det er ikke noe å si på at de vant. Jeg er skuffet over Branns prestasjon, fortsetter han.

Fasit etter kampen, og ni runder, er at Brann har vunnet én, spilt uavgjort én og tapt syv.

Laget ligger sist, tross flere kamper enn de aller fleste.

Jon-Helge Tveitas reduseringsmål hjalp ikke. Foto: Tor Hovik

Kritisk til stoppervalget

Huseklepp er kritisk til valget med å bruke Vegard Forren og Kristoffer Barmen som stopperpar. På benken satt fjorårets stopperkomet, Ole Martin Kolskogen, med langt større tempo i beina.

– Brann ble felt av grepet med stopperne, mener Huseklepp.

Odds 2–0-mål kom etter en pasning mellom Branns stoppere.

– Hvis Brann skal ligge lavt, er Forren og Barmen et godt stopperpar. Men på hjemmebane skal Brann styre og stå høyt. Da blir de tatt på farten, sier Huseklepp - og legger til at det på ingen måte er etterpåklokskap.

– Dette har jeg og flere andre advart mot før kampen, sier Huseklepp.

Jon-Helge Tveita reduserte med en heading, men det ble mer trøbbel for Brann. Og denne gangen innbytter Kolskogen: 20-åringen kom inn mot slutten, og ble vippet vekk før Bakengas tredje og kampdrepende scoring, til 3–1. Kolskogen ville ha frispark, men fikk det ikke.

– Det var en personlig feil, som ikke handler om Brann-forsvarets struktur. Det er slike småfeil Kolskogen gjør litt for ofte, mener Huseklepp - og mener baklengsmålene alt i alt sier mye om Branns problemer.

Straffen var omdiskutert og ble protestert heftig på. Foto: Tor Høvik

Straffe

Før det kom så langt, gikk det galt i boksen. 1–0 ble satt inn på straffe.

Vegard Forren felte Mushaga Bakenga, protestene var store, men straffen ble dømt og satt i mål. Fra de mange på tribunen ble det greit formidlet at den avgjørelsen var lite populær.

«Tør å gjør nåkke, då!» ble brølt fra tribunen etter 26 minutter. Brann blendet ikke så mange i starten, verken ny-testede eller vaksinerte.

I glimt ble det fart på sakene: Simba var nær før pause, Rasmussen var nærmere etter pause.

Noen hjemmedominans var det likevel ikke. Odd hadde to store sjanser på sekunder halvveis i annen omgang. Først reddet keeper Johansen en fraløpt Kristoffer Barmen, så snek neste avslutning seg utenfor.

Flere tusen var tilbake på Stadion for første gang siden før koronaviruset nådde Norge. Foto: Tor Høvik

Gamle kjente

Odd stilte med to gamle kjenninger fra start, Gilli Rólantsson på høyrebacken og Sander Svendsen på venstrekanten. Fra benken kom en tredje tidligere Brann-spiller, Kristoffer Larsen. Sistnevnte slo pasningen i forkant av 2–0.

Lenge før det var det nær utrolig at ikke lagkameraten deres, Conrad Wallem, scoret - Brann-keeper Eirik Holmen Johansen lå riktig og stoppet supersjansen.

Så skjedde det motsatt vei: Filip Delaveris driblet og la inn, Moonga Simba skjøt over fra få meter da han kunne satt fart i Brann-festen.

Like før pause kom Odd fire mot to på en kontring, men sauset vekk sjansen med et elendig sjakktrekk.

Fra straffemerket surret ikke Odd. Og heller ikke Bakenga da han avgjorde.

Derfor hjalp det ikke jumbolaget Brann at flere tusen bergensere tok en pinne i nesen for å slippe inn og skape stemning. Alle tre pinnene fra kampen blir med til Skien.