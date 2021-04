Guro Reiten og Chelsea nærmer seg ligagullet

(Manchester City-Chelsea 2–2) Chelsea brøt Manchester Citys seiersrekke og næmer seg gullet i den den engelske kvinneligaen. Guro Reiten spilte de siste 14 minuttene av den dramatiske toppkampen.

KOM INN: Guro Reiten (til høyre) på topp i England sammen med målscorer Sam Kerr (20) og Melanie Leupolz. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

21. apr. 2021 20:53 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Med uavgjort leder Chelsea fortsatt med to poeng med to kamper igjen å spille. Med seirer over Tottenham (2. mai) og Reading (9. mai) er gullet i boks for klubben som også har Maren Mjelde i stallen. Hun er ute for resten av sesongen.

Chelsea tok ledelsen to ganger før pause.

Sam Kerr headet inn en corner via City-backen Alex Greenwood. Det var det australske stjernens 24. scoring for sesongen.

Det lyseblå hjemmelaget med 12 strake ligaseire kvitterte raskt på Academy Stadium. Måltyven Chloe Kelly fikk beinet på et innlegg.

Les også Mjelde må opereres for kneskade - sesongen er over

Men så var Kerr på ferde igjen. Manchester City-keeper Ellie Roebuck felte Chelsea-spissen. Dermed var et duket for Pernille Harder. Danmarks beste spiller satte iskaldt inn 2–1 til Chelsea ved pause.

Chelsea-kaptein Millie Bright var ikke heldig på City-scoringen før pause. I 2. omgang bommet hun på et innlegg etter et unødvendig balltap av de mørkeblå. Det ga Lauren Hemp sjansen til å utligne.

Les også Nytt norsk tap for Tyskland: – Vi slipper inn for lette mål

Hemp var svært nær å gi hjemmelaget den avgjørende scoringen, men Chelsea-keeper Ann-Katrin Berger var på plass med en feberredning.

Guro Reiten kom inn 14 minutter før slutt. Hun fikk sjansen fra venstresiden fem minutter senere, men skuddet gikk utenfor. Reiten har scoret i tre kamper på rad for Norge og Chelsea. I begynnelsen av april satte hun sitt eneste ligamål denne sesongen i 6–0-seiren over Birmingham.