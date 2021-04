Norsk fotball vurderer VM-boikott - denne moldenseren er sentral i arbeidet

Anders Hasselgård (43) jobber for utvalget som skal utrede en eventuell boikott av fotball-VM i Qatar.

Til daglig er Anders Hasselgård seksjonsleder for internasjonalt samfunnsansvar i Norges Fotballforbund. Nå jobber han på fulltid som leder i sekretariatet som bistår norsk fotballs Qatar-utvalg. Foto: PRIVAT

Sven Mollekleiv leder utvalget som består av 14 personer. Hasselgård leder sekretariatet som samarbeider med utvalget, og omtales som Mollekleivs høyre hånd.

– Vi er tre personer som har det administrative ansvaret og bistår utvalget. Min oppgave er ikke å gjøre vurderinger, men å legge til rette for arbeidet. Vi kaller inn, organiserer møtene og skriver referat. Vi bistår også utvalgets medlemmer med relevant informasjon, for eksempel lovtekster fra FIFA og dokumenter om deres politikk på menneskerettigheter. Det er sekretariatet som henter inn eksterne personer som holder innlegg for utvalget. Vi skal også skrive ut rapporten på bakgrunn av utvalgets arbeid, forteller Hasselgård til Rbnett.