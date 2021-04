Utrolig overtidsdrama: Liverpool snublet fem minutter på overtid

(Liverpool – Newcastle 1–1) Callum Wilson trodde han hadde kriget inn utligningen på overtid, men målet ble annullert for hands. Så dukket Joe Willock fem minutter på overtid og sørget for at det ble uavgjort.

24. apr. 2021 15:24 Sist oppdatert 22 minutter siden

– Til slutt er det fortjent. De kjempet for det og fikk det og vi fikk stort sett ingenting. Ett poeng, men du har rett, det føles som et tap, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp i et intervju vist på TV 2 Sport Premium etter kampen.

Lenge så det ut til at Mohamed Salahs scoring etter tre minutter skulle bli den eneste i lørdagens kamp mellom Liverpool og Newcastle. Hjemmelaget sløste stort med sjansene gjennom kampen og på overtid skulle det straffe seg.

Riktignok slapp de unna da Callum Wilson først kriget ballen i mål to minutter ut i overtiden etter at ballen gikk via Liverpool-keeper Alisson og opp i armen til Wilson.

OVERTIDSHELT: Newcastle sikret seg et viktig poeng takket være Joe Willock. Foto: DAVID KLEIN / X06540

Da Newcastle fikk nok en mulighet tre minutter senere, slo de til.

Ballen falt ned i beina til innbytter Joe Willock, som fra tolv meter sendte ballen via en Liverpool-forsvarer og bak en utspilt Alisson.

Willock har nå scoret i de tre siste kampene han har spilt - alle som innbytter. Mot Tottenham reddet han 2–2 mot slutten, mens han mot West Ham i forrige serierunde scoret Newcastles 3–2-mål.

Liverpool tapte dermed poeng mot slutten av en kamp for andre gang denne uken. På mandag var det Leeds’ Diego Llorente som utlignet med tre minutter igjen og poengtapene gjør at Liverpool ligger på sjetteplass. For øyeblikket er de ett poeng bak både West Ham og Chelsea i kampen om den viktige fjerdeplassen - to lag som møtes lørdag klokken 18.30.

TOPP: Roberto Firmino (med ryggen til) og Mohamed Salah jubler etter sistnevntes scoring. Foto: DAVID KLEIN / POOL

Salahs scoring var egypterens 20. for sesongen, noe som gjør at han kun er ett mål bak toppscorer Harry Kane.

Salah har med det scoret minst 20 mål i tre forskjellige Premier League-sesonger for Liverpool, noe ingen annen Liverpool-spiller har klart siden Premier League ble startet i 1992.

Liverpool spilte seg til en rekke store sjanser gjennom kampen. Salah og Sadio Mané bommet begge alene med keeper, mens Diogo Jota og Roberto Firimino ikke fikk ballen forbi Martin Dúbravka i Newcastle-målet.

– Jeg tror ikke du kan skape mer og bedre enn vi gjorde i dag, men vi klarte ikke å punktere kampen, sier Klopp.

– Mot slutten fortjente de et mål siden de scoret et mål som etter de nye reglene er hånds. Uheldig for dem, men selv ikke da klarte vi å ta imot den gaven, sier Klopp.

Fakta Mohamed Salah i Premier League for Liverpool 2017/18: 32 mål på 36 kamper

2018/19: 22 mål på 38 kamper

2019/20: 19 mål på 34 kamper

2020/21: 20 mål på 32 kamper Vis mer