Selvmål ødela for tabelltoppen – men gullhåpet lever fortsatt

Rosenborg ga bort seieren og to viktige poeng ved et selvmål, men fortsatt har de mulighet til å vinne seriegull.

Rosenborg klarte kun uavgjort på hjemmebane mot Sandviken. Men siden Vålerenga tapte mot Lyn, har trønderne fortsatt mulighet til å vinne seriegull i siste serierunde neste helg. Richard Sagen

Nå nettopp

TRONDHEIM/KOTENG ARENA: RBK Kvinner – Sandviken 1–1 (1–1)

Med to serierunder igjen å spille, var det fortsatt et håp om seriegull for Rosenborg Kvinner. Men for at gulldrømmen skal gå i oppfyllelse, er det ikke nok å vinne de to siste kampene. Steinar Leins lag er også avhengig av at Vålerenga avgir poeng i serieinnspurten.