Å satse på fotballen har sin pris. For AaFK-spilleren betyr det å få møte familien kun én gang i året.

Nenass (25) klager ikke på at han får leve ut drømmen om å være fotballspiller, men det er ikke alle sider ved det som er like enkle å takle.

Nå nettopp

I forrige måned intervjuet Sunnmørsposten Nenass om fremtiden hans i AaFK. Han hadde utgående kontrakt og hadde ikke hørt noe fra klubben og var usikker på om han ble værende. Men denne uka kom nyheten om at midtbanespilleren hadde skrevet under ei kontrakt ut 2022-sesongen.

– Det har vært godt å få det på plass. Det er perfekt for meg å være her, sjøl om det siste året har vært vanskelig for meg med skadene. Jeg trives veldig godt i klubben og byen, sier Nenass til Sunnmørsposten.