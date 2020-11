På sin pressekonferanse fredag sa Solskjær dette om Pogbas form: - Han var skadet, og han var syk, så han har trengt tid for å komme tilbake.

Arsenal har ikke vunnet en ligakamp på Old Trafford siden september 2006.

Old Trafford har ikke vært noe fort for United til nå: Ett poeng på tre seriekamper. Så bare ett av syv poeng til nå har blitt tatt på hjemmebane.

Solskjær har scoret to ganger mot Arsenal: på Highbury i februar 1997 og på Old Trafford i februar 2001. Begge ganger vant United.

Pogba første gang i startoppstillingen i ligaen siden 1-6-tapet for Tottenham.

Dette er Arsenals siste kamp før møtet med Molde torsdag. Montro om Arteta sitter og ser Mjøndalen-Molde i minuttene før kampstart på Old Trafford?

