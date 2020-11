Andrea (16) og Frida (16) sa ja til ny klubb: – Det er på tide med en skikkelig damesatsing

16-åringene Andrea Birkelund og Frida Marvik stemte for en ny klubb og tar gjerne et «overgangsår» i Fløya.

POSITIVE: TIL-damespillerne Andrea Birkelund og Frida Marvik. Tobias Stein Eilertsen

TIL vedtok tirsdag kveld at klubben i samarbeid med Fløya, går inn for en ny klubb med arbeidsnavnet «Tromsø IL 2020», med et budsjett på hele 5,5 millioner kroner og flere tunge sponsorer inne.

Forslaget ble enstemmig vedtatt av de 23 oppmøtte, der majoriteten av de oppmøtte var spillere fra TILs damelag.