Ny skuffelse for breddefotballen: – Ingen klarer å forstå fornuften i det

Regjeringen åpner ikke for at voksne i breddeidrett kan trene som normalt.

Lennart Ims i Riska IL. Foto: Jarle Aasland

19. feb. 2021 14:10 Sist oppdatert 8 minutter siden

Helt siden 12. mars i fjor har idretten ventet på gode nyheter. Siden har toppidretten og barn og unge fått lov til å trene og spille kamper, men én gruppe har vært pålagt strenge restriksjoner i over 11 måneder: De vokse som driver med breddeidrett. For fotballspillere fra nivå fire og nedover for menn og nivå tre og nedover for kvinner røyk hele 2020–sesongen. Foruten en periode i fjor høst, der noen spillere kunne trene som normalt, har lokalfotballen måttet trene med avstand. Store deler av breddefotballen for voksne over 20 år har ligget brakk siden 12. mars.