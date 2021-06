Tre på rad uten seier for Åsane

– Helt ærlig en kamp langt under pari, sier treneren.

Åsane-trener Morten Røssland sier det var «en forbannet gjeng» i garderoben etter tapet mot Sogndal. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Nå nettopp

SOGNDAL - ÅSANE 3–1

– Kampen tapes i første omgang. Vi vet godt hva Sogndal kommer med, men vi evner ikke å spille bra nok, sier Morten Røssland etter å ha tapt 3–1 borte mot Sogndal.

Sogndal dominerte fullstendig i første omgang. Det var derfor overraskende da Åsane tok ledelsen med et flott langskudd fra Tomas Kristoffersen.

Under minuttet etterpå scoret Sogndal, og da så de seg ikke tilbake.

– Det er klønete. Vi er lite mentalt til stede i den fasen av spillet. Vi løfter oss noe i andre omgang, men dette var helt ærlig en kamp langt under pari, sier treneren.

Åsane hadde en fin start på sesongen. Nå har de bare ett poeng på de tre siste kampene. Røssland mener Åsane har vært uheldige med poengfangsten.

– Vi hadde en god prat i garderoben etter kampen, og vi sitter alle med en felles forståelse av hva som er problemet. Det er lenge siden jeg har sett et sånt fandenivolsk glimt i øynene på spillerne. Jeg håper og forventer at vi får sett det mot Aalesund neste kamp.

Fakta Sogndal – Åsane 3–1 (2–1) 1. divisjon, 8. serierunde, Fosshaugane Campus. Mål: 0-1 Tomas Kristoffersen (20), 1–1 Akor Adams (21), 2–1 Sindre Austevoll (selvmål 41), 3–1 Sivert Mannsverk (90). Gult kort: Doghman, Mannsverk, Lorentzen, Adams, Roseth Åsane (4–2–3-1): Mark Jensen (Thomas Hille fra 83.) – Erlend Hellevik Larsen (Bjarte Haugsdal fra 46.), Sindre Austevoll, Eirik Wollen Steen (Martin Ueland fra 45.), Ryan Doghman – Simen Lassen, Tomas Kristoffersen (Didrik Fredriksen fra 65.) – Stian Nygard (Ole Kallevåg fra 83.), Håkon Lorentzen, Joel Mvuka – Geir Andre Herrem. Vis mer

Mener Sogndal skulle hatt rødt kort

Det var strålende sol og 24 varmegrader i Sogndal, men virkelig høy ble temperaturen mot slutten. Stian Nygard var på vei gjennom, men ble klippet ned bakfra av Sogndals Sivert Mannsverk.

Håkon Lorentzen reagerte med å dytte Mannsverk ned i bakken. Da røk spillerne fra begge lag i tottene på hverandre.

– Det er en grisestygg takling. Dommerne snakker om å beskytte spillere, men det er ikke å beskytte spillere å bare gi gult der. Han sakser ham ned bakfra, sier Lorentzen.

Han kommer samtidig med en innrømmelse.

– Det var kanskje ikke bare gult mitt heller, men det hadde jeg ikke brydd meg om. Den taklingen var så stygg.

Kampen ellers kaller Lorentzen en «elendig forestilling».

– Det er flaut. Vi har ikke problemer med å tape fotballkamper, men vi kan ikke levere som dette her. Det er helt horribelt.

Håkon Lorentzen sier det er flaut å levere en slik forestilling. Bildet er fra en annen kamp. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Hjemmelaget best

Sogndal var utvilsomt det beste laget fra start. Det var to lag som prøvde å spille god fotball i varmen på Fosshaugane Campus, men Åsane slet med å håndtere Sogndals høye press.

Det var derfor mot spillets gang at Åsane tok ledelsen med et vakkert langskudd fra Tomas Kristoffersen. Den tidligere Sogndal-spilleren fyrte av i lengste hjørne fra 25–30 meter.

Så tok det mindre enn minuttet før Sogndal utliknet. Akkurat som sist mot Sandnes Ulf, slapp Åsane igjen inn mål rett etter å ha tatt ledelsen. Akor Adams styrte et innlegg videre bak Mark Jensen og i mål.

Sogndal fortsatte med å bombardere området foran Åsanes mål, og særlig var de farlige på innleggene.

Med drøyt fem minutter igjen av andre omgang, fikk hjemmelaget valuta for enda et av dem. Sindre Austevoll forsøkte å hindre et innlegg fra Daniel Eid, men endte opp med å sklitakle ballen i eget mål.

Sindre Austevoll (bildet) scoret selvmålet som ga Sogndal ledelsen. Bildet er fra en tidligere kamp mot Sandnes Ulf. Foto: Marit Hommedal / NTB

Sogndal fortsatte å ha kontroll etter pause, men hvis første omgang var full av fart og sjanser, var det seigere i den andre. Det var tydelig at heten påvirket tempoet til spillerne ute på kunstgresset.

Åsane holdt på å komme til en farlig mulighet mot slutten, men på vei gjennom ble Nygard altså klippet ned av Mannsverk i situasjonen der Lorentzen dyttet ned Sogndal-spilleren.

Sogndal skapte sjansene som var på tampen, og få minutter før slutt sprakk det på nytt for Åsane. Et langskudd fra Mannsverk punkterte kampen. 3–1 og fullt fortjent seier til Sogndal.