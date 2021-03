Vålerenga-trener bruker 10,5 timer i bil til og fra jobb

VALLE (VG) Corona-hverdagen til en danske som bor i Sverige, men jobber i Norge, er mildt sagt spesiell. Bare spør Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen.

DANSKE I SENTRUM: Jack Majgaard Jensen gir Celin Bizet Ildhusøy instruksjoner på Vålerenga-trening. Bak fra venstre: Ylinn Tennebø, Synne Jensen, Ingibjørg Sigurdardottir og Andrine Tomter. Foto: Jostein Magnussen

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

47-åringen bor i Malmö, men på grunn av alle begrensningene som gjelder på grensen mellom Norge og Sverige tvinges han til å dagpendle to-tre ganger i uken til Oslo. Det er 560 kilometer i bil – én vei.

– Det tar fem timer og et kvarter hvis jeg skal overholde fartsgrensene, så det blir 10,5 timer i bilen, sier Vålerenga-treneren. Han klager ikke på pendlertilværelsen.

– Det er bare sånn det er, og det får jeg ikke gjort noe med. Jeg sørger for at jeg har rikelig med kaffe til turen og at jeg har lastet opp podkaster som det blir lyttet til.

Oppdatert

Pendlingen har ført til at dansken er særs oppdatert på europeisk fotball. Han lytter til alt fra Premier League, Bundesliga samt den danske og svenske ligaen – det meste bare det er fotball.

– Jeg kjører to-tre ganger i uken. Skulle jeg ha kjørt hjem nå og kommet tilbake til Oslo i morgen, så hadde det vært en annen sak. Det hadde blitt tøft.

– Det må da uansett være fryktelig tungvint?

– Jeg fokuserer ikke så mye på det for jeg gleder meg sånn til å dra på trening. Når jeg kjører hjem er jeg glad for at jeg har fått gjennomført treningen og kan tenke og vurdere rundt det vi har gjort. Samtidig har jeg god tid i bilen til å planlegge hva vi skal gjøre neste gang.

Les også Vålerenga får trene: – Hvis det er bedre at vi stenges ned, er det greit

I tre uker har han hatt den lange veien til jobb, og han er innstilt på at det blir sånn i noen uker til.

VIF-treneren blir ikke arbeidsledig de dagene han er hjemme i Malmö. På Intility Arena er det rigget kameraer som gjør at han kan følge med på treningene. Vålerenga bruker et analysesystem som heter Spiideo.

Det innebærer at Majgaard Jensen kan strømme treningene og redigere opptak med situasjoner som han vil ta opp med spillerne senere.

– Jeg ser på treningen og tar den opp. Så redigerer jeg utdrag fra den. I tillegg snakker jeg med de andre trenerne på Teams på morgenen klokken 09 hvor vi diskuterer treningene og hva vi skal fokusere på. Så har jeg et møte med spillerne på Teams klokken 12.30 hvor jeg går igjennom treningene og hva vi skal jobbe med. Så har jeg god hjelp av Raymond (Mikkelsen, assistenttrener) og Tommy (Berntsen, toppspillerutvikler).

Sammen evaluerer de treningen og ser på hva som har vært bra og ikke fullt så bra.

– Jeg får gjort min jobb, men jeg savner jo å være sammen med spillerne hele tiden og ta den tette oppfølgingen der og da. Jeg ser jo om de trener bra eller dårlig, men jeg har ingenting å klage på, sier Jack Majgaard Jensen.