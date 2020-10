Nå skal Viking satse på kvinnelaget - vil til Toppserien fortest mulig

Kritikken har kommet fra flere hold i mange år. Nå tar Viking grep, øker satsingen på kvinnelaget og vil til Toppserien så snart som mulig.

Nå nettopp

SR-BANK ARENA: - Kjempebra! Det var på tide at vi endelig fikk en bekreftelse på at det vi gjør er bra, og at det er verdt å satse på, sier Nora Heggheim (19) til Aftenbladet.

Hun er kaptein på Vikings kvinnelag i 2. divisjon. I likhet med lagvenninnene er hun strålende fornøyd med at Viking FK nå har bestemt seg for å legge til rette for at laget kan klatre og forhåpentlig rykke opp i Toppserien innen noen år.