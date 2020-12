Zymer Bytyqi: - Jeg forstår at folk er sure

– Jeg kjenner på at jeg forlater Viking gratis, sier Zymer Bytyqi.

Zymer Bytyqi sier det var et tungt valg å forlate Viking nå. Kristian Jacobsen

Nå nettopp

SR-BANK ARENA: Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at Zymer Bytyqi (24) i helgen gjorde det klart at han nå forlater Viking - reaksjoner som også nådde spillere. Kantspilleren var på utgående kontrakt. Viking får heller ikke utdanningskompensasjon som stopper når en spiller passerer 23 år.

– Jeg skal være ærlig og si at kjenner på at jeg forlater Viking gratis. Det er ikke noe jeg er glad for. Men fotballspillere har en kort karriere, du kommer til et tidspunkt hvor du må tenke på deg selv, forklarer Zymer Bytyqi overfor Aftenbladet.