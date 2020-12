Molde-backen gleder seg spesielt til denne duellen: – Ingenting er bedre enn å slå ham

Birk Risa (22) er tilbake på gamle trakter når Molde møter Odd onsdag.

Birk Risa (sittende) ser fram til kampen mot Vebjørn Hoff og de andre tidligere lagkameratene fra tida i Odd. Trond Reidar Teigen / NTB

Det tok ikke lang tid for Birk Risa å kapre en plass på laget etter overgangen til Molde for litt over to måneder siden. På en hektisk «deadline day» ble venstrebacken plutselig MFK-spiller, og de siste ukene har han vært fast på laget.

22-åringen spilte sin første Molde-kamp i seieren mot Strømsgodset i slutten av oktober. Etter det har det gått slag i slag for rogalendingen, som totalt har spilt ni kamper på de siste sju ukene.