Slik skal Rosenborg dyrke fram nye stjerner

Frostrøyken står over kunstgresset på Lerkendal. Et titalls tenåringer sprinter mellom målene. De jager ballen. Og den store drømmen.

Sakariye Farah Shidane fra Overhalla er én av 45 gutter i det «nye» RBK-akademiet. I denne artikkelen presenterer vi hvordan akademiet vil se ut i framtida. Roar Blåsmo-Falnes

Nå nettopp

En drøm om flomlys og gressdugg, bare hundre meter unna. Og en drøm som er like stor for Rosenborg som klubb, som for tenåringene selv.

- Æ e sopin.