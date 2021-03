RBK-sjefen: – Spiller gjerne treningskamp mot Glimt

Kulturministeren åpner for treningskamper som planlagt og seriestart tidlig i mai. - Den første gode meldingen på lang tid, sier Åge Hareide.

Åge Hareide er betinget optimist etter de siste signalene fra kulturminister Abid Raja. Og spiller gjerne treningskamp mot Glimt dersom muligheten byr seg. Foto: Kim Nygård

– Vi har ingen problemer med å spille treningskamp mot Glimt. De har ikke gjort noe galt. Det som kom fra UD var en anbefaling, og Glimt valgte å ta muligheten for å reise til Spania. Vi diskuterte også om vi skulle reise, sier Åge Hareide.

RBK-sjefen er tidligere sitert på at det ikke er fair play at Glimt har ladet opp til sesongstarten i Marbella mens resten av de norske klubbene – med unntak av Molde – har trent her hjemme.