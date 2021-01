Ny assistenttrener klar for AaFK: - Jeg har den eggenske 4–3–3 i blodet

Roger Naustan (39) har skrevet under ei toårskontrakt som Lars Arne Nilsens nye assistenttrener.

Roger Naustan (t.h) blir Lars Arne Nilsens nye assistenttrener. Her sammen med Azar Karadas fra da duoen jobben sammen i Brann. Foto: Eirik Brekke, Bergens Tidende

Nå nettopp

I midten av desember skrev Sunnmørsposten at Roger Naustan kom til å bli AaFKs nye assistenttrener, og nå er bekreftelsen på plass.

– Det er flere grunner til at jeg ønsket å komme til AaFK. Den åpenbare linken er at jeg har jobbet med Lars Arne i Brann, så synes jeg AaFK er en spennende klubb. Om man jobbet godt og gjør mye rett, så vil jeg tro det er gode muligheter for en opptur for klubben, sier Naustan til Sunnmørsposten.