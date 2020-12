Styrelederen etter nedrykket: – Vi må bygges opp fra bunnen av når det gjelder vinnerkultur

Styreleder Robin Reed mener løsningen på Starts gjentatte problemer er å jobbe enda hardere for å dyrke fram en vinnerkultur.

Robin Reed, styreleder i Start en drøm. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Nå nettopp

– Budskapet mitt er at dette må vi stå sammen i som klubb. Det nytter ikke å senke haka, den må opp. Dette handler om å dyrke fram en vinnermentalitet og kultur, sier Robin Reed, styreleder i Start en drøm AS.

Fædrelandsvennen pratet med ham på telefon fra Spania like etter at Start hadde tapt 0-4 for Vålerenga, og nedrykket var et faktum.