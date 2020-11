Cupfinalen for kvinner utsettes

Sesongavslutningen i Toppserien har nå fått en ny dato. Det betyr at kvinnenes cupfinale utsettes fra 6. desember til 13. desember.

UTSETTES: Kvinnenes cupfinale utsettes. Her er Thea Kyvåg (t.v.) i duell med Vålerengas Andrine Tomter under Toppseriekampen i august. Foto: NTB

16. nov. 2020 13:24 Sist oppdatert nå nettopp

Som VG erfarte tidligere mandag, så utsettes cupfinalen som egentlig skulle spilles 6. desember én uke frem i tid til 13. desember. Det bekrefter også nå Norges Fotballforbund i en pressemelding.

– Jeg er glad for at vi sammen med TFK og NRK har funnet ny dato slik at vi forhåpentligvis får avsluttet en veldig spennende sesong på en god måte, sier Rune Pedersen i NFFs konkurranseavdeling i pressemeldingen.

– Når det først ble som det ble med utsettelsene i den siste serierunden i Toppserien og 1. divisjon, er vi fornøyde med denne løsningen. Nå håper vi at situasjonen tillater å få avgjort den mest spennende serieavslutningen gjennom tidene, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.

UNNTAK: Daglig leder i Toppfotball Kvinner Hege Jørgensen forteller at det klubbene har vært tilpasningsdyktige og har vært flinke til å holde smitten borte fra fotballen. Foto: Helge Mikalsen

Hun forteller også til VG at det selvsagt ikke har vært vanlig å utsette en cupfinale, men at det også ble enklere å gjøre i år ettersom det kun er kvinnene som spiller cup i år. Nå ser hun frem til en spennende avslutning i både cupen og ikke minst i Toppserien.

– Det er jo et unntaksår på alle mulig vis, så man må være fleksibel. Så da går det, selv om det selvfølgelig er krevende for klubbene å forholde seg til endringer som dette, forteller hun.

Lørdag kom nyheten om at Toppseriens sesongavslutning ble utsatt etter at det ble avdekket smitte hos én spiller i Arna-Bjørnar. Dermed gikk man glipp av en thrilleravslutning søndag med tre klubber som skulle kjempe om gullet.

Alle kampene – med unntak av Røa mot Kolbotn – ble utsatt:

Vålerenga – Arna-Bjørnar

Klepp – Rosenborg

Sandviken – Avaldsnes

LSK Kvinner – Lyn

Da blir de fire gjenstående kampene i Toppserien spilt på den opprinnelige cupfinale-datoen, altså 6. desember.

De fire lagene som skal kjempe en kamp om å nå cupfinalen skal spille som planlagt til oppsatt dato:

21. november: Lillestrøm – Sandviken

22. november: Vålerenga – Avaldsnes

Etter det VG vet skal også de to siste kampene i første divisjon spilles førstkommende helg.

VG oppdaterer saken.