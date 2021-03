Vil ha drastiske endringer i damefotballen – her er forslagene

AaFK foreslår store omveltninger i damefotballen foran søndagens NFF-ting. MFK stiller seg bak forslaget.

Molde Fotballklubbs damelag spiller i 2. divisjon. Målet for satsinga er å utvikle et topplag innen 2023. Foto: MOLDEFK.NO

Nå nettopp

Aalesund Fortuna har levert inn et forslag med en rekke endringer til Norges Fotballforbund. Flere punkt trekkes fram, spesielt like muligheter for kvinner og menn. Herresida har i da 144 lag i nasjonale seniorserier samt 1200 lag i aldersbestemte serier. Totalt blir dette rundt 4000 spillere. Kvinnesida har 20 lag i Toppserien og 1. divisjon og ingen nasjonale serier i aldersbestemte klasser. Det vil si totalt 400 spillere.

I tillegg peker AaFK på at det nå er flere toppmiljø på herresiden som satser på egne damelag med gode samarbeidsmodeller, for eksempel Sandefjord, Sarpsborg, Aalesund, Odd, Viking, Strømsgodset, Start, Bodø/Glimt, Tromsø og Sogndal. AaFK mener en ny og spisset 2. divisjon er nødvendig for at alle disse lagene skal få god nok utvikling.