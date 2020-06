Stor sjanse for Firmino som kommer til avslutning på cirka 16 meter. Men han setter ballen litt til side for mål. Kjappe bevegelser fra Liverpool åpnet Everton litt der.

Nære for Everton! Det er de blå som kommer best i gang. Richarlison, som har vært ute og meldt litt på Van Dijk, rykker seg fri og slår hardt inn. Calvert-Lewin jakter den, men når ikke frem. Ballen går via hanskene til Alisson og ut.

De to lagene har møtt hverandre 55 ganger siden det ble Premier League i 1992. Liverpool har 24 seire, mens Everton har vunnet ni ganger. Det betyr at det har endt uavgjort mellom dem 22 ganger.

