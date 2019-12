Forrige torsdag besluttet styret i Sportsklubben Træff å trekke dameavdelingas seniorlag fra 2. divisjon og heller stille lag i 3. divisjon.

Bakgrunnen var en prosess som viste at det var for få spillere som ville forplikte seg til satsinga og for få frivillige som ville ta på seg verv i støtteapparatet. Kostnadene til reising var også et argument for å trekke laget.